Jamaicaanse man (52) uit Gent betrapt terwijl hij marihuana rondbrengt op step: “Had 16 pakketjes op zak”

Gent Brandweer rukt uit voor leeggespo­ten brandblus­ap­pa­raat

Er was dinsdagavond opnieuw even paniek aan het appartementsgebouw ‘Van Beveren’ aan de Neermeerskaai, vlakbij de Watersportbaan in Gent. Vorige week donderdag woedde er nog een brand in het flatgebouw. Deze keer was de situatie gelukkig minder ernstig.

9 augustus