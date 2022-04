Jakob en Philippe ontketenen revolutie in wielerland: “Zo wordt ketting nooit vuil”

GENTSinds de coronapandemie weet half Vlaanderen dat je ketting onderhouden cruciaal is voor wie de Kwaremont of Mont Ventoux op wil. Een helaas vrij arbeidsintensief en smerig werkje. Jakob Lorré (38) van Cyclowax gebruikt op hete was om kettingen te smeren, in plaats van olie. “We lopen achter in België, hier win je tijd en geld mee.

Jakob Lorré (38) is géén coronafietser. “Al voor de pandemie zat ik op de fiets en net zoals iedereen moest ik leren hoe ik mijn ketting kon onderhouden. Amateur-coureurs spenderen veel tijd,, aan het schoonmaken van hun fiets, specifiek de ketting. Olie trekt namelijk vuil aan en dat is nefast voor je ketting en uiteindelijk je tandwielen. Er kruipt ook best veel geld in”.

Volledig scherm Een propere ketting, gewaxt in plaats van geolied. © rv

Waxen en boxen

Dus gooit Jakob zich op alternatieven. “Op het internet vond ik, zeker in de Angelsaksische landen, een licht obscure techniek met hete was. Het wérkt, je ketting gaat drie keer zo lang mee en daarom kost het ook weinig”. Hij besluit zich samen met businesspartner Philippe op een soort ‘maaltijdbox voor fietskettingonderhoud te storten’. Bij Cyclowax bestel je een starterskit, met nagelnieuwe gewaxte ketting, en dan kan je aan de slag.

“Dat is nodig, want momenteel is hot waxing nog een nichegebeuren”, lacht Lorré. “Je moet wat blogs bij elkaar sprokkelen die dan de juiste rijstkokers en dergelijke aanraden”. Mooi, maar onhandig. “Ik geloof hier echt in, de resultaten zijn er ook naar. België is een prachtig wielerland, maar op dit vlak lopen we achter. Maar de amateurs trekken de koers op dit vlak, daar ben ik van overtuigd. Als er dus een eenvoudig pakket voor hen te vinden is, volgt de rest zonder twijfel”.

Volledig scherm De starterskit van Cyclowax © rv

Slimme was met app

Het eindresultaat is een pakket met ketting, smeltketeltje, matje (voor eventuele wasvlekken), ontsmettingsproduct en de cruciale waxtablet. “Die willen we de komende tijd nog doen evolueren zodat die volledig bio-afbreekbaar wordt”. Het idee erachter is eenvoudig: hete was trekt geen vuil aan, is makkelijk te hernieuwen (“één minuutje”, belooft Jakob). Wie een Strava-account heeft, linkt die aan de Cyclowax-app en krijgt een reminder als er een onderhoud nodig is.

“Als amateur zal je niet snel merken dat je sneller rijdt”, geeft Lorré toe. “Maar de onderhoudstijd, de moeite en het gebrek aan vuiligheid wel”. Om het zelf te proberen, kan je in april een pakket uit Gentbrugge bestellen. Dat wordt in juni geleverd en dan gaat Cyclowax voluit voor innovatie op duurzaamheidsvlak. “Al denken we dat we met al dat gewonnen staal van de tandwielen ook al heel wat ecologische winst maken”.

