Jaar uitstel voor fietspaden op belangrijke verbindingsweg in Drongen: onteigenen gaat trager dan verwacht

Gent Bijzonder beeld: Blaarmeer­sen­vij­ver treedt buiten z'n oevers

Dat het de voorbije weken véél geregend heeft, is niet enkel een aanvoelen. Er is wel degelijk heel veel water uit de lucht gevallen. Zo veel zelfs, dat de Blaarmeersenvijver buiten zijn oevers is getreden, en dat zie je echt niet vaak.

23 januari