Jaar cel gevraagd voor dief die 23 tandenborstels steelt: "Voor eigen gebruik? Dan moet hij hagelwitte tanden hebben”

M.S. werd op 10 augustus vorig jaar betrapt in de Delhaize in Ardooie. Hij probeerde er drie flessen whisky te stelen. Verder onderzoek bracht aan het licht dat hij ook in aanmerking kwam voor winkeldiefstallen in supermarkten in Waregem, Wevelgem, Ternat, Merelbeke en Drongen, die in 2021 en 2022 hadden plaatsgevonden. Bij twee feiten bleef het bij een poging.