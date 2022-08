Ja, er vlamde echt een snowboarder op een auto van de Kantienberg

Gent Grote plas Bourgoyen droogt langzaam op, maar natuur herstelt zich vanzelf

De grote plas in de Bourgoyen-Ossemeersen, waar altijd massa’s watervogels rondhangen, is ei zo na opgedroogd. Dat lijkt erger dan het is, de plas langs de R4 wordt eigenlijk kunstmatig nat gehouden, om de overstroming van de Leie na te bootsen. In 2018 was de situatie erger, maar dat herstelt zich.

