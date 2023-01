IVAGO gaat asbest ophalen aan huis: “Gemakkelijker en veiliger”

Asbest is al sinds de jaren 90 verboden, vrijgekomen deeltjes van het veelgebruikte bouwmateriaal kunnen namelijk kanker veroorzaken. Daarom wil de Vlaamse regering dat wie loszittend asbest heeft, dat zo snel mogelijk verwijdert. Zeker bij renovaties is het cruciaal dat het op een veilige manier gebeurt én dat het afval veilig wordt opgehaald. Vanaf februari stuurt IVAGO een speciale kraanwagen de baan op om asbestafval op te halen bij particulieren en jeugdverenigingen, in Gent en in Destelbergen. “Asbest is een smerig goedje dat uit onze gebouwen weg moet. Dankzij deze nieuwe dienstverlening haalt IVAGO het op aan huis. Dat maakt het voor inwoners van Gent en Destelbergen gemakkelijker én veiliger”, vat IVAGO-voorzitter Bram Van Braeckevelt samen.

Zak om op te halen

“Uiteraard bieden we daarbij de nodige ondersteuning”, legt IVAGO-woordvoerster Sandra Deneef uit. “Aan het IVAGO-onthaal in de Proeftuinstraat kan je speciale afvalzakken kopen waarin je het asbesthoudend materiaal aanbiedt. Eén zak kost 30 euro. Er zijn twee types afvalzakken voor asbest: plaatzakken voor asbestgolfplaten, en kuubzakken voor compacter asbestafval: asbesthoudende leien, bloembakken, afvoerbuizen, geveltegels, enzovoort.”

In de prijs van de zak, waar 500 kilo asbestafval in kan, zit ook beschermend materiaal voor twee personen en de ophaling inbegrepen. “Daarnaast stellen we een nieuwe, gratis brochure ter beschikking aan mensen die de speciale afvalzakken voor asbest komen kopen aan het IVAGO-onthaal. In die handige brochure vind je alle richtlijnen over hoe je asbest veilig verwijdert en hoe je het moet klaarzetten voor onze ophaalploegen.”

Recyclagepark

Met asbestafval kunnen inwoners van Gent en Destelbergen natuurlijk ook nog terecht op een recyclagepark van IVAGO dat over een weegbrug beschikt. Dat zijn de parken in de Proeftuinstraat, aan de Gaardeniersweg, in Drongen, in Oostakker en in Destelbergen. De eerste 200 kilo is gratis.

Het initiatief is een samenwerking tussen OVAM en Ivago, het loopt alvast voor de komende drie jaar en wordt dan geëvalueerd.

