Is Voor Gent zegezeker en is Groen de facto al verslagen? Hoe stadslijst de keuze bij verkiezingen en toekomst van de Arteveldestad beïnvloedt

Gent Federica (36) opent ‘eerlijk’ restaurant in hartje Gent: “De beste spaghetti van de hele stad”

De beste spaghetti van Gent, die eet je in het nieuwe restaurant Takes Thyme van Federica Castegnaro (36). “Het is een kruisbestuiving tussen een Italiaanse ragu en een Belgische spaghetti”, zegt de Italiaanse die negen jaar geleden aankwam in Gent. Ondanks dat ze interieurvormgever studeerde, droomde ze al langer van haar eigen ‘eerlijk’ restaurant.