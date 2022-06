Is het de schuld van woonzorgcentrum Domino dat Anna Berteyn werd neergestoken door medebewoner? “Mocht ze dat ‘belletje’ nog gehad hebben, had ze het misschien overleefd”

Gent Tweede transitie­huis van het land opent in Gentbrugge: “Gedeti­neer­den kunnen hier werken aan hun re-integratie”

Een voormalige loods in de Leo Tertzweillaan in Gentbrugge zal begin 2023 onderdak bieden aan zestien gedetineerden die zich aan het einde van hun straf bevinden. In het transitiehuis, het tweede van ons land, zullen zij onder intensieve begeleiding aan hun re-integratie in de maatschappij werken, zodat ze niet hervallen in criminaliteit. “Iedereen verdient een tweede kans”, aldus burgemeester Mathias De Clercq.

27 juni