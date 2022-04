Is dit het beste moederdagcadeau? Een bon waarmee je bij meer dan 200 Gentse adresjes terecht kan

De Cadeaubon Gent bestaat al vijf jaar, maar niet iedereen kent hem. Vandaar een opfrissing, want kan je een cadeau inbeelden voor moederdag? De bon kopen doe je online of via een verkooppunt. Het bedrag kies je zelf. De ontvanger kan de bon dan spenderen in meer dan tweehonderd Gentse adresjes naar keuze. Dat gaat van eetadresjes over wellness tot interieurwinkels, maar ook escape rooms en bioscopen. Voor elke mama wat wils dus. De volledige lijst van deelnemende handelaars vind je online.