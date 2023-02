Is dit de mooiste poort van Gent? Gravensteen, vier torens en trapgevels in reliëf

De pracht van de donkere, elektrisch aangedreven poort van dierenartsenpraktijk Kat en Co is eigenlijk enkel te zien als ze gesloten is. Als de praktijk open is, staat ook de poort open, want achter de poort liggen parkeerplaatsen verscholen. Het zijn niet de dierenartsen zelf die de poort lieten maken, dat deed de eigenaar van het gebouw lang geleden al. In reliëf is ‘Gent’ op de poort aangebracht, niet in letters, maar in gebouwen. Het Gravensteen is te zien, de beroemde drie torens, maar ook het torentje van het postgebouw op de Korenmarkt. Verder smukken enkele trapgeveltjes het tafereel op, en zélfs de draak van het Belfort is te zien. Het enige wat de poort ontsiert, is de blauwe sticker die aangeeft dat je er niet mag parkeren. Die sticker is echter broodnodig, en is onmogelijk op een andere manier te integreren in de poort. Die van het Gravensteen is uiteraard indrukwekkend, die van het Groot Vleeshuis ook, maar misschien is exemplaar in de Reigerstraat wel de mooiste poort van Gent.