Iris (21) wint een jaar gratis brood en taartjes door lid te worden van Gentse milieuvereniging

Student sociaal werk Iris Benoot gaat een leuk jaar tegemoet: op dinsdag kreeg ze een jaar gratis brood cadeau. Het enige wat ze daarvoor moesten doen, was lid worden van het Gents MilieuFront. “Momenteel hebben we zo’n 3.500 leden”, zegt Thijs Michiels van het GMF. “In december zijn er 71 leden bijgekomen. We hadden op voorhand gezegd dat wie lid werd in die maand, een mooie prijs kon winnen.”

Iris werd uitverkozen tot winnaar en daar is ze dolbij mee Iris, maar het is niet de reden dat ze lid werd in december. “Ik was al langer bezig met het milieu en lidkaart van het GMF kost maar 5 euro, dan was de keuze snel gemaakt”, lacht ze. De cadeaubon ter waarde van 350 euro is enkel geldig bij bakkerij Copain op de Lousbergmarkt. “De beste bakker van Gent”, zegt Thijs. “Iris kan er het hele jaar door brood, maar ook taartjes en ander lekkers kopen.”