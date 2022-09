Iraanse gemeenschap verzamelt onder Stadshal uit solidariteit met Mahsa Amini: “Wij zijn niet vrij in Iran”

GENTOp zaterdagavond kwamen een honderdtal manifestanten samen onder de stadshal. Vooral mensen met Iraanse afkomst en sympathisanten. Aanleiding is de dood van de Iraanse vrouw Mahsa Amini, die in een politiecel om het leven kwam onder verdachte omstandigheden. De vrouw zou haar sluier ‘niet correct’ gedragen hebben.

In een grote cirkel dragen mensen teksten voor. Protest tegen het regime in Iran, solidariteit met Mahsa Amini Het is op zaterdag zes dagen na de dood van Amini, een 22-jarige vrouw die in Iran om het leven kwam in een politiecel. Ze was opgepakt omdat ze haar hijab niet correct zou gedragen hebben. De manifestanten willen aandacht voor de aanhoudende onderdrukking die ze vaak zelf ontvlucht zijn. Er zijn al dagenlang betogingen en protestacties aan de gang in Teheran, al vijftig mensen kwamen om het leven.

“Wij zijn in Iran niet vrij”, klinkt het bij de organisatie. “Hier kan men zich dat niet voorstellen, maar er is een vrouw gestorven omdat ze haar hijab droeg, maar toch onvoldoende bedekt was. Als vrouw heb je in Iran geen rechten, maar wel de plicht om de hijab te dragen. Daar heb je verder niets over te zeggen”.

Veel manifestanten, vooral vrouwen, willen liever niet met hun gezicht op de foto. Bang om toch herkend te worden. Toch zijn er volgens de organisatie meer mensen komen opdagen dan verwacht. “We hadden geen tijd om een groot evenement te organiseren, maar de nood om samen te komen is erg groot”.

Schepen voor Internationale Solidariteit Hafsa El-Bazioui kwam een kijkje nemen onder de stadshal, om de gemeenschap een hart onder de riem te steken. “Ook in Gent strijden we tegen de onderdrukking van vrouwen. Wereldwijd staan we schouder aan schouder voor hun keuzevrijheid. We mogen nooit toegeven aan intimidatie van diegenen die mensenrechten willen inperken”, klonk het. De organisatie belooft nog verdere samenkomsten. Deze verliep alvast vreedzaam, om half acht klonk onder de stadshal enkel nog muziek van de aanwezige 123-piano.

