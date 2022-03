INTERVIEW. Hugues de Breyne, de ongekroonde koning van de betere Gentse brasserie: “Er wordt te veel geklaagd in onze sector”

Gent Leerling sticht brand op Atheneum Vosken­slaan: iedereen vroeger naar huis gestuurd

Op het Atheneum in de Voskenslaan is vrijdagnamiddag brand gesticht in een toilet op de tweede verdieping van de school. De brand kon geblust worden nog voor de brandweer aankwam, maar de school stuurde de leerlingen uit voorzorg toch vroeger naar huis.

25 maart