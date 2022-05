INTERVIEW. Elke Decruynaere (40) neemt afscheid van de politiek: “De emmer is langzaam vol gelopen, maar ik heb intussen toch wat bereikt”"

Voor één keer mogen we de ontvangstruimte van de burgemeester gebruiken. Elke Decruynaere oogt ontspannen. “Mensen zijn zo hard in het veroordelen van anderen dat ik ook negatieve reacties op mijn ontslag verwachtte, maar het tegendeel bleek waar. Over de partijgrenzen heen, ben ik in een warm bad van empathie gestapt”. Een tikkeltje geëmotioneerd, dat ook, maar blij dat ze de beslissing genomen heeft. “Dat ik stop, is tegen mijn goesting. Maar het moet wel, de emmer is intussen vol. Ik ga niet wachten tot ik mijn job niet meer goed kan uitvoeren.”