Internationale interesse, maar ‘Luikse Bernini’ krijgt vaste plek in Gent

Het eindresultaat staat in Luik, maar in het MSK kan je vanaf vrijdag ook ‘Jakobus de Mindere', een werk van Jean Delour uit 1691 bewonderen. Het beeld van de ‘Luikse Bernini’ zoals Delour werd genoemd omdat hij bij de Italiaanse grootmeester studeerde, is te zien in de Sint-Jacobskerk in Luik. Maar het bozzetto, dat is een terracotta voorstudie op schaal, dat staat voor de komende decennia in Gent.