Internationale fair trade dag in één van de oudste Oxfam-winkels van Gent

Wereldwinkels hebben al lang hun stoffige imago verloren, iets dat op World Fair Trade-dag nog een beetje extra in de verf wordt gezet. “Elk jaar verandert het assortiment helemaal, we zijn ver gekomen sinds de koffie en chocolade van weleer”, zegt Faiza El-Omari, die voor Oxfam in de winkel werkt. “Tegelijk gaan we ook steeds terug naar de basis. Koffie is in de landen waar men de bonen kweekt, nog steeds een luxegoed, terwijl we die hier bij sloten drinken. Dat is dus helemaal nog niet veranderd. Hetzelfde geldt voor chocolade”, klinkt het.