Internationale dag van de vrede: burgemeester hijst de vlag

Gent Van landbouwer naar consument: duizendste boeren­markt in Gent symbolisch gevierd. “Eindelijk gelijke spelregels voor iedereen”

Wat in 1996 begon als een wild idee is uitgegroeid tot een vaste waarde in Gent. Inmiddels zijn op negen locaties ‘boerenmarkten’ te vinden, waar landbouwers hun producten rechtstreeks verkopen aan de consument. Zaterdag vond in Sint-Amandsberg de duizendste markt plaats. “We blazen eigenlijk een middeleeuwse traditie nieuwe leven in”, zegt verantwoordelijke Annelies Marchand.

17 september