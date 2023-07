Internationale Chocoladedag in de regio Gent: bij deze 8 chocolatiers smul je van de lekkerste pralines

MIJN STAD. Het Gent van Vilhjalmur Sigurdar­son (36), chef-kok in sterren­zaak Souvenir: “Piet Moodshop, daar kom ik nooit met lege handen buiten”

Vilhjalmur Sigurdarson (36) laat opnieuw van zich horen. Souvenir op de Brabantdam staat als enige Gentse restaurant genoteerd in Opinionated About Dining, een lijst met de 100 beste restaurants in Europa. Maar hoe kijkt de IJslandse chef-kok naar zijn stad? Op welke Gentenaar is hij trots? En waar gaat hij zelf uit eten? Een gesprek.