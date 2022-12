Internationaal model Cesar Casier opent pop-upwinkel in Gent: “Ik werk enkel met garen en stoffen van topkwaliteit”

GentCesar Casier (32) reist al jaren de wereld rond als model, maar hij runt tegelijk ook zijn eigen kledinglijn. Na enkele pop-ups in Knokke, is hij een nieuwe pop-upwinkel gestart in zijn thuisstad Gent. Je kan er bomber jackets, gebreide pulls, broeken, hemden – allemaal gemaakt in eigen land – van de hoogste plank passen (én een praatje slaan met Cesar zelf).

Dat Cesar Casier meer is dan een internationaal vermaard model, is al langer duidelijk. De dertiger schreef al drie boeken – de reisgids Trippin’ en twee kookboeken Model Kitchen (dat volgend jaar een vervolg krijgt) en Cesar’s Kitchen – en lanceerde vier jaar geleden zijn eigen kledingmerk: Cesar Casier Collection. Momenteel te koop in een twintigtal verkooppunten waarvan twee in Gent: Hot Couture in Onderbergen en Blue C’est Gris in de Vlaanderenstraat. Cesar organiseerde ook al drie pop-ups in Knokke tijdens het hoogseizoen, maar koos voor zijn thuisstad Gent – na acht jaar in New York te wonen – voor een vierde pop-up.

In een pand van goede vriend – Ahmed El-Saidy van de populaire bar ’t Kanon – in de Brabantdam verkoopt hij prachtig breiwerk – pulls, enkele jurken, sjaals en mutsen – maar ook bomber jackets, broeken en hemden. “Zowel voor mannen als voor vrouwen”, zegt de Casier overtuigd. “40 procent van mijn collectie is unisex: zowel vrouwen als mannen kunnen het dragen. Ik werk ook enkel met garen en stoffen van topkwaliteit: merino en alpaca wol, organisch katoen.”

De productie is honderd procent Belgisch: alle stukken worden in eigen land gemaakt, in een kleine fabriek in Sint-Niklaas. “Verder doe ik alles zelf, tussen mijn modellenwerk door. Het ontwerp, de verkoop, de verdeling. Met de hulp van mijn mama en mijn schoonmama.” Carine Gonnissen, de mama van Cesar, heeft meer dan 30 jaar een klerenwinkel met luxemerken gerund in Gent: Oona. Zijn stiefmama Natalie Van Laere is docent in de modeacademie in Antwerpen en heeft lang bij Scapa en Ann De Meulemeester gewerkt. “Dat is wel fijn, dat het merk zo binnen de familie blijft”, aldus Casier.

Ondanks zijn drukke agenda, staat het model zelf in de pop-up in Gent die tot 15 januari open blijft. “Ik weet al dat mijn pop-ups aanslaan in Knokke, maar ik wil weten hoe het in Gent loopt. Ik denk ook na over een pop-up in Antwerpen, om te weten waar ik best een vaste winkel zou vestigen.” Ga dus zeker eens langs om de collectie van Cesar te ontdekken (of herontdekken). Het maakt de kans groter dat hij hier, in zijn thuisstad, een permanente winkel opent.

Cesar Casier, Brabantdam 47, 9000 Gent. Elke dag open van 12 tot 18 uur, tot en met 15 januari. Meer info via de website.

