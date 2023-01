Internationaal gerenommeerde kunstenaar Frank Liefooghe gehuldigd voor 80ste verjaardag: van de Berlijnse Muur tot het langste schilderij ter wereld

GENTTachtig kaarsjes mag de ingeweken Ieperling Frank Liefooghe uitblazen, en dat werd gevierd op het stadhuis. De artiest, gekend voor uitbundige werken die hij van in Amsterdam tot Jeruzalem en Togo creëerde. Van de voormalige Franse president Mitterand tot huidig schepen van Cultuur Sami Souguir: iedereen is vol lof over Liefooghe. Hij kreeg voor zijn oeuvre en verjaardag een ‘draakje’ uit handen van de schepen én een receptie.

Liefooghe is geboren in Ieper, maar omdat hij afstudeerde aan de kunstacademie in Gent mag de Arteveldestad hem ook een beetje claimen. Toch is het werk van de artiest vooral in het buitenland te vinden, vér in het buitenland. Een korte opsomming brengen is nagenoeg onmogelijk, zo wist ook Souguir tijdens het kleine verjaardagsfeestje dat de stad voor Liefooghe organiseerde.

Volledig scherm Frank Liefooghe in de Bennesteeg: grootse projecten, immense kunstwerken en soms ook gewoon klinkers aan het beschilderen voor een straat vol bloemen. © Wannes Nimmegeers

In 1967 richtte Liefooghe de beweging ‘Nieuwe Rococo’ op, die zou zich later aansluiten bij de pop-art-beweging die vooral door Andy Warhol bekend raakte. Maar ‘pop-art’ dekt de lading niet, want Frank schildert en creëert immense werken op bijzondere plaatsen, altijd met impact. Zo zet hij in 1976 een trompe l’oeil op de Berlijnse Muur bij de Wilhelmstrasse, waardoor hij die bijna letterlijk wegschildert. In de vroege jaren tachtig ontmoet hij de Franse president François Mitterand, waar hij een paar portretten van schildert.

Groot(s) artiest

Toch is ‘schilder’ ook een véél te beknopte omschrijving. In 1988 tekent hij een vredesduif op de zijkant van de vulkaan Montegrande, op de Kaapverdische eilanden. De duif, 400 op 200 meter groot, wordt opgevuld met 6.000 bomen. Ecologie is dan ook een thema dat al heel vroeg een centrale plaats inneemt bij Liefooghe. Getuige daarvan zijn project ‘A Landscape of the Future’ uit 2001. Dat bestaat uit kunstinstallaties die vier ‘illusies’ vertegenwoordigen: vooruitgang, ecologie, beschaving en kunst. In 2013 volgt ‘Creation Assistance’: een project waarin 50 kunstenaars 120 oplossingen geven voor milieu-uitdagingen. Dat project ging van start in Gent en Brugge, maar reisde vervolgens nog naar 9 andere landen.

In Gent werkte Liefooghe aan ‘Het langste schilderij ter wereld’, dat werd aangevuld in Amsterdam. Maar evengoed vond je hem in 2021 in de Bennesteeg, waar hij straatklinkers een fleurige make-over gaf. Zijn artistieke werk mag dan vele uitlopers kennen en sterk getransformeerd zijn, zijn gevoel voor humor bleek op de huldiging nog volledig intact. “Ik wou voor een eventueel volgend project misschien nog een Tomorrowland organiseren op het pleintje voor het SMAK”, polste Liefooghe bij Philippe Van Cauteren van het SMAK. Dat komt er wellicht niet van, maar de impact van de kunstenaar, daar wordt niet meer aan getornd.

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.