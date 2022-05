Internationaal fietscongres Velo-city komt naar Gent

“Het is een ongelofelijke eer om de fietstop te mogen organiseren”, zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). De fietsconferentie Velo-city, het vlaggenschip van de Europese Fietsersfederatie, is een wereldwijd platform waar beleidsmakers, academici en industriëlen elkaar ontmoeten.

De conferentie vond voor het eerst plaats in 1980 en doet elk jaar een andere wereldstad aan, van Rio de Janeiro tot Taipei. Dit jaar is dat Ljubljana, volgend jaar Leipzig, en in juni 2024 is het de beurt aan Gent. De exacte locaties en data voor Velo-city 2024 worden later bekendgemaakt.