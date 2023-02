Instroom blijft groot, maar minder grondslapers in Gentse gevangenis

RESTOTIP: Raaf, hippe tent in een gebouw met geschiede­nis

Waar ooit het Gouden Hoofd zat, zit sinds een maand of drie Raaf. De verwachtingen zijn hooggespannen, niet alleen omdat het Gouden Hoofd een rijke geschiedenis had, ook omdat Aram Schuyesmans en Michel Neerinckx eerder al aan de slag waren in toprestaurants zoals Publiek, Vrijmoed en In De Wulf. Lost Raaf die verwachting ook in?