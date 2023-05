Ingestorte woning kostte dementerende Georgette (86) bijna het leven: “Ze heeft een gigantische engelbewaarder”

Burgemees­ter wilde er géén meer tegen mei, maar nog altijd slapen er ruim veertig gevangenen op de grond in Gent. “In juni ga ik nog eens kijken”

Na een bezoek aan de Gentse gevangenis vaardigde burgemeester Mathias De Clercq in januari een burgemeestersbevel uit: vanaf 1 mei zou niemand in de Gentse gevangenis nog op de grond mogen slapen. Dat doel is niet bereikt, maar de situatie is wel verbeterd. “Het was een sterk signaal, op 5 juni ga ik opnieuw kijken”, aldus De Clercq.