Ingenieur en triatlete krijgt eredoctoraat aan de UGent

Elk jaar rijkt de UGent enkele eredoctoraren uit, dat zijn titels die ook ‘gewone’ burgers die een bijzondere verdienste hebben in de maatschappij, of doctorandi en academici die niet aan de UGent doctoreerden. Dit jaar valt Professor Springman de eer te beurt. Springman leidt sinds vorig jaar St Hilda’s College, een van de colleges die samen de University of Oxford vormen. Voordien was zij als hoogleraar in de geotechniek aan ETH Zürich verbonden. Van januari 2015 tot januari 2022 was zij rector van deze Zwitserse universiteit, die beschouwd wordt als een van de beste universiteiten van continentaal Europa en die net als de UGent lid is van CESAER, het netwerk van universiteiten die toonaangevende zijn op het vlak van wetenschap en technologie.