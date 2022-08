Inge Mertens laat bekende zaak over: Mertens Mercerie wordt Toverstof, Mertens naaimachines blijft

Inge Mertens laat haar bloeiende zaak over, met pijn in het hart maar met vertrouwen in de toekomst. Mertens Mercerie is dan ook niet zomaar een winkel. Al wie thuis is in de wereld van naaien en breien, kent de zaak. Zelfs van buiten de provincie komen mensen naar de Brusselsesteenweg in Melle voor drukknopen, voering, stof, ritsen of andere benodigdheden. “Mijn ouders zijn met de zaak gestart in 1972", vertelt Inge. “Zij zaten toen in de Kortrijksepoortstraat, en deden vooral in naaimachines. Ze hadden een beetje ‘mercerie', naaispullen dus, maar niet heel veel. In 1992 verhuisden ze naar Ledeberg, aan de Hundelgemsesteenweg. Dan was mercerie al een veel groter onderdeel van de zaak. Een jaar later hebben we die zaak gesplitst. Mijn broer Dirk zou met Mertens Service Center op de naaimachines focussen, Mertens Mercerie werd een aparte winkel. In 2008 zijn we dan naar de Brusselsesteenweg verhuisd, in Melle, net over de grens. We gingen wel samen, Dirk heeft ervoor gezorgd dat onze beide winkels, net zoal het in Ledeberg al was, vlak naast elkaar liggen.”