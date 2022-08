Indrukwekkende ‘fietsencijfers’ Gentse Feesten: 35.000 fietsen in bemande veloparkings, 0 diefstallen daar

De Lijn vervoerde opmerkelijk minder volk, er waren geen parkeerproblemen of files, en toch was er veel meer volk. Conclusie: er is meer gefietst. Veel meer, zo blijkt nu. Er zijn gedurende de tien dagen liefst 35.000 fietsen gestald in de bemande veloparkings. Zo waren er 2 in de Feestenperiode, in de Sint-Michielsparking en in de Sint-Lievensschool. 20 stewards waakten er over de fietsen en hielpen alles vlot en ordelijk verlopen. “Het was opvallend hoe snel het bestaan van de bemande veloparkings via ‘mond tot mond reclame’ werd verspreid", klinkt het bij de Fietsambassade. “We hoorden regelmatig dat mensen die hun fiets er parkeerden, getipt waren door vrienden en familie. Dit bewijst dat mensen blij zijn met deze voorzieningen. In de bemande veloparkings werd trouwens geen enkele fiets gestolen. Inzetten op dit soort fietsparkeren bij grote evenementen bewijst dus zijn meerwaarde. Mensen konden hun fiets, zeker een elektrische of een ander duurder model, veilig en overzichtelijk parkeren vlakbij de Feestenzone.”