Indrukwekkend onweer trekt over Gent, grote wateroverlast blijft voorlopig uit

Maandagochtend al werd er gewaarschuwd voor hevige buien en onweer die over ons land trokken. Maandagavond was Gent aan de beurt. Tegen 19 uur kregen we de - voor velen - langverwachte eerste buien op ons hoofd. De grote wateroverlast bleef gelukkig uit. “Momenteel (rond 20.30 uur, red.) kregen we vier meldingen binnen, maar het ging steeds om kleine interventies", zegt Björn Bryon, woordvoerder van Brandweerzone Centrum.

Wat maandagavond vooral de aandacht trok, was het indrukwekkende onweer. Zo’n tien keer per minuut werden we getrakteerd op enkele adembenemende bliksemschichten. Volgens het KMI zal het maandagavond wel nog opklaren in Gent. Het onweer was rond 21 uur voorbij.