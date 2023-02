Inbrekersduo krijgt 40 maanden cel voor bijna evenveel inbraken: “Ze gingen professioneel te werk”

25.000 euro aan juwelen, horloges en cash geld. 6.500 euro aan juwelen en cash geld. 3.600 euro aan juwelen. 10.000 euro goud en juwelen… Voor de correctionele rechtbank in Kortrijk schoven 7 gedupeerden in rij aan in een poging om een schadevergoeding te bekomen na een inbraak in hun woning of hun appartement. Die vonden plaats tussen 6 januari en 23 mei 2022. Telkens kon een Peugeot 407 met Spaanse nummerplaat opgemerkt worden. Die wagen was van Samir R. en werd op 23 mei 2022 ook in Gent gezien. R. en zijn kompaan Mohammed J. bleken in het bezit van gestolen spullen. Ook een huiszoeking in hun Waalse verblijfplaats in de buurt van Charleroi leverde nog gestolen goederen op. “Telkens braken ze het cilinderslot af om binnen te geraken”, schetste de openbare aanklager hun werkwijze. “De aanwezigheid van twee flesjes salpeterzuur maakte duidelijk dat ze heel doelbewust op zoek gingen naar goud.”