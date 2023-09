Inbrekers vernielen autoruit van taxi met riooldeksel in Bevrijdingslaan

Na negen jaar al 75.000 Uitpassen uitgereikt in regio Gent: al voor zo’n 3 miljoen euro tegemoetge­ko­men

De stad Gent heeft in 2022 net geen 575.000 euro gepompt in uitpassen. Een recordbedrag in haar negenjarige samenwerking met de organisatie. ‘UiTPAS’ wil kansarmoede aanpakken met behulp van een voordeelkaart voor verschillende soorten evenementen: van een festival over een concert tot een voetbalwedstrijd. Wie recht heeft op kansentarief, betaalt maar één vijfde van de normale prijs. De organisatie en de gemeente of stad leggen het verschil op tafel.