Inbrekers teisteren inzamelpunt van kringloopwinkel Ateljee: “We zijn deze situatie meer dan beu”

“De eerste inbraak dateert van het einde van vorig jaar, maar ondertussen zitten we al aan vijf inbraken”, zucht Geert Deruyck, woordvoerder van Ateljee vzw. “De inbrekers gingen telkens aan de haal met elektrospullen en textiel dat bij ons binnengebracht werd en gestockeerd ligt onder een luifel. We zijn het meer dan beu want we hebben die goederen nodig voor onze werking. Mensen schenken ons spullen die we kunnen verkopen in onze kringwinkels. Dankzij deze schenkingen verhogen we het lokaal hergebruik, is er minder afval en kunnen we heel wat mensen tewerkstellen die om de een of andere reden geen job vinden. Gelukkig zijn we uitgerust met een bewakingscamera. We hebben beelden van de inbrekers overgemaakt aan de politie en zij voeren een onderzoek om de daders op te sporen.”