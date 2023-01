Inbrekers slaan tweemaal toe in Mariakerke: “Ze stalen de nieuwjaarsenvelop van mijn oma”

GENT Oud-schermge­zich­ten van AVS blikken terug: “Alsof ik elke dag naar de Chiro ging, maar dan om steengoede tv te maken”

Regiozender AVS zit in bijzonder zwaar weer. Een klein bommetje in het medialandschap, want bij AVS startten heel wat bekende mensen hun carrière. Zoals Peter Van de Veire, die zelf terug in het regionieuws stapte. “Zonder AVS weet ik niet of ik in de media was blijven werken”.

