Inbrekers slaan toe in Breekbroekhof

In hun zoektocht naar buit richtten de inbrekers een ware ravage aan in het geviseerde huis. Het Technisch Steunteam van de Lokale Recherchedienst van de Gentse politie kwam langs om een sporenonderzoek te doen. De dochter van de slachtoffers plaatste op Facebook de oproep dat ‘de tournaviesdief’ nog steeds actief is in de buurt van Mariakerke.