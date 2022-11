‘Inbreker met schroevendraaier’ teistert Wondelgem, maar ook in andere delen van Gent veel inbraken gemeld

De Gentse politie heeft er een druk weekend opzitten. De meldingen begonnen vrijdagnamiddag al binnen te lopen. In Wondelgem werd er op zo’n vijf woningen ingebroken. Dat gebeurde onder meer in de Kweepeerstraat, de Brugsesteenweg, de Westergemstraat en in de Woestijnegoedlaan. Telkens sloeg de inbreker toe op dezelfde manier, namelijk met een schroevendraaier. In de Brugsesteenweg werd tevens ook ingebroken in een woning.

De Gentse politie kwam vrijdag nog ter plaatse, ook met anonieme wagens, maar kon de dader of daders niet meer aantreffen. Het bleek wel het begin te zijn van een hele reeks inbraken in Gent. Zo werd er ook nog ingebroken in de Tramstraat en in Halfbunder in Zwijnaarde, maar ook in Gentbrugge. Daar gingen inbrekers aan het werk in de Jules Destréelaan en in Tuinwijk ter Heide.