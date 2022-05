Inbrakenplaag teistert Brugse Poort: afgelopen weekend minstens vier feiten gepleegd

Vrijdagavond werd er ingebroken in een woning in de Korhoenstraat. Zaterdag werd er vervolgens ingebroken in de Lieremanstraat en in de Acaciastraat, vlaak naast het Acaciapark. “Vermoedelijk klommen ze over het hek aan mijn koer en gingen ze zo via de achterdeur naar binnen", getuigt het slachtoffer. “Ik woon hier al tien jaar en heb me nog nooit onveilig gevoeld, maar nu...”