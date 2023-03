Inbraak in studentenhome Fabiola

Davy (35) uit Blind Getrouwd fietst tegen klok naar Compostela voor Warriors Against Cancer: “Mijn zus moet er al 2,5 jaar tegen vechten”

Sinds zijn zus de diagnose kanker kreeg, speelt Davy Casteleyn (35) met het idee om naar Santiago de Compostela te trekken, ten voordele van Warriors Against Cancer. Ondertussen is de dertiger — die in het verleden nog deelnam aan Blind Getrouwd — vertrokken, onvoorbereid en ongetraind. “Dit is een uitdaging van een andere orde. Normaal doe je zoiets op een dikke maand, met een serieuze voorbereiding. Ik zat drie dagen na mijn beslissing al op de fiets”, vertelt hij.