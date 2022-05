In Spanje wacht 3,5 jaar cel, maar België levert rapper Valtònyc (28) niet uit: “Belgische justitie wil Spaanse collega’s niet schofferen”

GentDe kans dat de Spaanse rapper Valtònyc nog achter tralies belandt, lijkt stilaan onbestaande. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besliste dinsdag opnieuw om de 28-jarige jongeman niet uit te leveren. Valtònyc vluchtte vier jaar geleden van Mallorca naar Gent. In zijn thuisland werd hij veroordeeld tot 3,5 jaar cel nadat hij in zijn teksten de Spaanse vorst had beledigd.

Mei 2018. De Spaanse rapper Valtònyc post een foto op Twitter van zichzelf en een familielid, genomen aan de Korenlei in het centrum van Gent. De artiest, geboren als Josep Arenas Beltrán, is net zijn thuis zijn thuisland ontvlucht. Daar staat 3,5 jaar cel op zijn hoofd.

Valtònyc zong in zijn teksten over de Baskische afscheidingsbeweging ETA en lachte met de Spaanse koning. Wat in België doorgaat voor vrije meningsuiting, werd in Spanje zwaar bestraft. “Ik wil gerust toegeven dat mijn teksten ruw zijn", zei de rapper eerder, “maar hier in België zou je er nooit een gevangenisstraf voor krijgen.”

Wat volgde was een ware procedureslag. De Spaanse justitie dringt inmiddels bijna vier jaar aan op Valtònycs uitlevering, maar krijgt steeds een nul op rekest. De artiest won in 2018 zijn eerste zaak, maar telkens ging het Belgische Openbaar Ministerie in beroep. “Ze willen hun Spaanse collega’s niet schofferen", laat advocaat Paul Bekaert verstaan.

De hele kwestie draait rond de vraag of de feiten die Valtònyc pleegde ook in België strafbaar zijn. Ook in ons land bestond er nog een wet uit 1847 die het beledigen van de vorst verbood. Maar door de hele heisa rond de zaak van de Spaanse rapper, oordeelde hij Grondwettelijk Hof -zowat de belangrijkste rechtbank in ons land- dat die wet ongrondwettelijk is. Gevolg: ook u mag koning Filip sinds kort een rotzak noemen.

Volledig scherm De zaak kan in Spanje op heel wat media-aandacht rekenen. © AP

Cassatieberoep

Door de uitspraak van het Grondwettelijk Hof heeft Valtònyc dinsdagmorgen opnieuw gelijk gekregen. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besliste opnieuw om de Spaanse rapper niet uit te leveren. “Het enige wat het Belgische Openbaar Ministerie (OM) nu nog kan doen is opnieuw cassatieberoep aantekenen”, zegt Bekaert. “Het zal ervan afhangen hoeveel druk de Spanjaarden zetten.”

In de praktijk heeft het OM één dag om een beslissing te nemen. Voor woensdag 16.00 uur weet Valtònyc of zijn lijdensweg eindelijk achter de rug is. “Mijn cliënt is nu al vier jaar niet in zijn thuisland geweest”, aldus Bekaert. “Maar binnen een jaar verjaart ook in Spanje zijn straf.”

De vraag die nu rest is of de zaak diplomatieke problemen kan geven. Zullen de Spanjaarden nu ook moeilijker doen om criminelen die in België veroordeeld zijn uit te leveren? “De Spaanse justitie is ongetwijfeld niet tevreden met de uitspraak”, geeft Bekaert aan. “Maar ik verwacht geen grote veranderingen.”

Verder benadrukt de mensenrechtenadvocaat, die in het verleden ook al de Catalaanse premier Carles Puigdemont verdedigde, dat ook de Spaanse politiek stilaan afstand neemt van de zaak. “Pedro Sanchez (de Spaanse premier, nvdr.) tweette al dat ‘slechte smaak géén reden mag zijn om iemand in de gevangenis te steken’.” Een analyse waar Bekaert zich bij aansluit. “Ook ik ben meer fan van Bach, maar Valtònyc moeten ten allen zijn ding kunnen doen.”

