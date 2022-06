In mei 690 rijbewijzen ingetrokken voor gebruik van mobiele toestellen achter het stuur: “We plannen nog acties”

Sinds 3 maart gelden er strengere straffen voor het gebruik van mobiele toestellen achter het stuur dan voordien. Het ongeoorloofd gebruik van mobiele apparatuur tijdens het rijden is voortaan een overtreding van de derde graad. Wie wordt betrapt, riskeert een onmiddellijke inning van 174 euro plus administratieve kosten. Bij dagvaarding voor de politierechtbank kan de rechter boetes opleggen van 240 tot 4.000 euro. Het is zelfs mogelijk dat bestuurders hun rijbewijs een tijdje moeten inleveren.

Bestuurders die nog maar net hun rijbewijs hebben, letten maar beter extra goed op. Overtreders die sinds minder dan twee jaar een rijbewijs B hebben en vast verblijven in België, moeten minstens het theorie- of praktijkexamen opnieuw afleggen alvorens ze opnieuw mogen rijden. Bij herhaling gelden nog strengere straffen.

Themazitting

In de week van 21 november organiseert het parket Oost-Vlaanderen themazittingen in alle afdelingen van de politierechtbank Oost-Vlaanderen. De personen wiens rijbewijs ingevolge deze overtreding werd ingetrokken, zullen zich daar voor de rechter moeten verantwoorden. Het parket is alleszins van zin om dit fenomeen te blijven bestrijden. “We plannen in de toekomst nog acties om het gebruik van gsm’s achter het stuur terug dringen”, klinkt het strijdvaardig.