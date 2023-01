In het spoor van Tom Waes: wandelen langs de vroege middeleeuwen in Gent

GentZin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van ‘Het Verhaal van Vlaanderen’. Zo ontdek je de geschiedenis van de middeleeuwen tijdens een wandeltocht door Gent. Net zoals Tom Waes elke zondagavond op tv doet.

Start- en aankomstplaats: Gent, 9,75 km Meer wandel- en fietsroutes vind je hier.

De route neemt je langs enkele belangrijke bezienswaardigheden in Gent. De stad werd behoorlijk belangrijk in de 9de eeuw. Karel de Grote stond toe dat de stad zijn eigen vloot zou hebben om de Noormannen tegen te houden. In 879 begon de stad zijn eerste houten versterking op te trekken. Vandaag vind je hier nog plaatsnamen terug die verwijzen naar die houten palissade.

Starten doe je in Sint-Amandsberg, de grootste deelgemeente van Gent. De vroegst bekende nederzetting op deze plaats dateert uit de 7de eeuw. Volgens de legende wekte Sint-Amandus van Gent een persoon terug tot leven nadat die stierf door ophanging aan de galg. De ‘berg’ waar dit tafereel plaatsvond werd uiteindelijk naar de heilige genoemd: ‘de Amandsberg’.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Sint-Amandsberg op een oude prentkaart uit de collectie van Archief Gent. © Wannes Nimmegeers

Eenmaal in het centrum van Gent passeer je verschillende bezienswaardigheden waaronder de Sint-Baafsabdij uit de zevende eeuw en het Duivelssteen, waar recent nog enkele 15de-eeuwse fresco’s werden ontdekt. Ook het bekende Sint-Pietersplein met de Sint-Pietersabdij ligt op de route. Vandaag ligt het plein pal in de studentenbuurt en vlakbij de Gentse universiteitsbibliotheek, beter bekend als de Boekentoren. Hier wordt het beroemde boek ‘Vita Sancti Amandi’ bewaard, een tekst uit het begin van de achtste eeuw over het leven van Sint-Amandus.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ook het Sint-Pietersplein ligt op de route (archiefbeeld). © VTM

Een volgende must-see is het Gravensteen, een van de meest impressionante voorbeelden van middeleeuwse defensie-architectuur. Het werd oorspronkelijk gebouwd als bescherming tegen de Noormannen in de 9de eeuw en kende later nog vele uitbreidingen. De wandeling komt tot zijn einde in Patershol, een stadsdeel met een unieke historische waarde. Kuier langs de smalle steegjes en ontdek het mooie dat de wijk te bieden heeft.

Deze fietstocht, samengesteld door Dromos, vind je ook hieronder terug. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.