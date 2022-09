In Gent starten ze het academiejaar met les in veiligheid dankzij escape room van brandweer: “In 7 minuten proberen ontsnappen uit rokend studentenkot”

Gent Slager bedankt vrienden die zijn gehakt tot beste van Gent stemden: “Paar weken ervoor twijfelden we nog om door te gaan, en toen kwam dat krantenar­ti­kel”

“Jullie hebben geen idee wat dit voor ons betekent.” Henk en Liesbet van slagerij Henk in Mariakerke stonden met tranen in hun ogen toen ze lazen dat een vriendengroep hun gehakt tot beste van Gent had gestemd. Om hen te bedanken, nodigden ze het zestal uit in de slagerij voor een rondleiding, een workshop ‘gehakt maken’ en een geschenk.

