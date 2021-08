In Gent ontsnapte gevangene nu ook internationaal geseind

De man die gisterenochtend uit de gevangenis van Gent is ontsnapt, heeft wel degelijk een gewelddadig verleden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De 40-jarige Rus staat nu ook Europees geseind, ruim 24 uur nadat hij met de hulp van een vorkheftruck over de muur van de gevangenis van Gent is geklommen. Daar zat hij sinds 2012 in de cel voor een reeks feiten, onder meer gewelddadige overvallen en gijzeling met foltering.

De politie is nog steeds op zoek naar Mouslim Aboubakarov, een 40-jarige gedetineerde die gisteren om 10.45 uur uit de gevangenis van Gent is kunnen ontkomen. Een massale zoekactie rondom de penitentiaire instelling, die gelegen is in een dichtbevolkte wijk in de Gentse binnenstad, leverde de eerste uren na de ontsnapping niets op. Wat de politiediensten omstreeks 11 uur omschreven als een 'vermoedelijke ontsnapping' werd kort na de middag door het Gevangeniswezen bevestigd als een geslaagde ontsnappingspoging.

Lees ook Play Politie verspreidt opsporingsbericht voor ontsnapte gedetineerde uit Gentse gevangenis

Later werd ook in de ruime omgeving gezocht naar de voortvluchtige, ‘s avonds verspreidde de federale politie een opsporingsbericht. Daarin wordt de persoonlijkheid of gemoedstoestand van de veroordeelde voortvluchtige niet toegelicht. Wel dat de man vlot Nederlands spreekt, 1m80 groot is en op het moment van de ontsnapping een zwart T-shirt, een lichtgrijze broek en zwarte schoenen droeg. Zijn bril was hij bij de ontsnapping mogelijk vergeten.

Gijzeling met foltering

Waar het gisteren kort na de ontsnapping nog klonk dat er geen reden was om te veronderstellen dat het ging om een gevaarlijke voortvluchtige, werd die informatie later op de dag niet langer herhaald. Berichten over het criminele verleden van Aboubakarov worden vandaag dan weer wel bevestigd door het parket van Oost-Vlaanderen. De man is door de correctionele rechtbank van Oudenaarde veroordeeld tot 40 maand cel voor een gijzeling met foltering.

Voorts werd hij veroordeeld voor een reeks diefstallen met geweld waarbij verzwarende omstandigheden van toepassing waren. En in zijn dossier is ook sprake van valsheid in geschrifte en oplichting.

Europees aanhoudingsmandaat

Sinds vandaag staat Aboubakarov ook internationaal geseind. Er is een Europees aanhoudingsmandaat uitgevaardigd. Het is niet duidelijk of de voortvluchtige hulp krijgt, of over wapens of een voertuig beschikt. In het belang van het onderzoek geeft het parket geen toelichting over het lopend onderzoek. De politie zet alle middelen in om de ontsnapte gevangene te vinden.

De man zat sinds december 2012 een straf van 12 jaar cel uit, en had dus nog een gevangenisstraf van ruim drie jaar te gaan indien hij niet vervroegd kon vrijkomen. Wie de voortvluchtige Mouslim Aboubakarov ziet, benadert hem best niet maar neemt contact op met de federale politie op het nummer 0800 30 300.

Gezien de zoekactie van de politie na ruim 24 uur nog niets heeft opgeleverd, is het niet uitgesloten dat de voortvluchtige man de landsgrenzen al heeft overgestoken. Wie vanuit het buitenland een tip wil doorgeven aan de speurders kan dat doen op het internationale nummer 0032 2 554 44 88.