In deze Gentse zomerbars geniet je van een verfrissend drankje: van een eeuwenoud slotklooster tot een ponton op het water

Gazon

Gazon trapte enkel weken geleden het zomerbar-seizoen af in Gent. Zoals vorige jaar kan je kiezen voor een hoge tafel op het terras, voor een zitbank in het gras of voor een gezellig tafeltje onder de treurwilg. Meer dan genoeg plaats in de tuin van ijsbaan Kristallijn. De drankkaart is opnieuw uitgebreid, aangevuld met hapjes zoals calamares, garnaalballetjes, nachoschotels en een bakje aardbeien met chocolade. Van donderdag tot zondag is er lekkers op de barbecue: witte pens, garnalen, gelakt buikspek, ribbetjes, burgers. Voor wie graag wat om doen heeft, is er petanque, kubb, darts, yoga, comedy, jazzavonden en boeklezingen. Handig om weten: je kan op voorhand een plekje reserveren bij Gazon, aangezien het snel vol loopt.