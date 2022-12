In deze Gentse frituur staat een kerstboom met… Bicky-ballen in

De ene houdt van klassieke kerstballen, de andere van ornamenten in de vorm van een croissant of een flesje gin. In frituur De Papegaai in de Annonciadestraat in Gent blijven ze liever in het frietthema. In een hoek van de frituur werd namelijk een typische kerstboom gezet, maar dan met Bicky burger-doosjes in – Bicky-ballen in plaats van kerstballen dus. “Om wat licht, warmte en de beste wensen over te dragen tijdens de mooiste tijd van het jaar”, klinkt het. “Merci alvast aan al onze klanten voor hun bezoeken in 2022, we wensen hen alvast veel spannend friet-momenten toe voor volgend jaar.”