IN BEELD. Zo mooi was het nieuwjaarsvuurwerk in Gent, dat meer dan 20.000 toeschouwers trok

Of het vuurwerk effectief ging doorgaan, zou tot op het laatste moment onzeker blijven. “We houden het weer nauwlettend in de gaten” zei feestenschepen Bram Van Braeckevelt op zaterdagochtend. “Het gaat nog steeds om een beperkt wateroppervlak in het centrum van de stad, waardoor we waakzaam moeten blijven. Als de rukwinden toch te hevig blijken te zijn, zal het vuurwerk alsnog geannuleerd worden.”

Door kleinere pijlen en minder buskruit te gebruiken, en door de pijlen minder hoog af te schieten, was het vuurwerk minder luid dan anders. Doordat er geen zware metalen in zaten en het afval zoveel mogelijk uit biologisch afbreekbaar materiaal bestond, was het beter voor het milieu. De beleving voor de Gentenaars was hetzelfde: zij genoten even hard of mogelijks nog meer aangezien het drie jaar geleden was dat er nog eens nieuwjaarsvuurwerk was.