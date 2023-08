IN BEELD. Zo moet Sint-Jacobs eruitzien volgens student Wout (22): “Parkeren kan toch onder de Vrijdagmarkt?”

Burgemees­ter vraagt burgers om ‘straatra­cers’ te melden bij de politie: “Ook al kunnen die niet altijd onmiddel­lijk optreden, het helpt het fenomeen in kaart brengen”

Geregeld worden in Gent laagvliegers van de weg gehaald, maar de burgemeester beseft dat dat slechts het topje van de ijsberg is. Daarom roept hij burgers op om straatraces, knalpotterreur en agressief rijgedrag te melden bij de politie, via 112 of aan het Meldpunt. “Op basis van meldingen kan het fenomeen nog beter in kaart worden gebracht en kan de politie efficiënter te werk gaan.”