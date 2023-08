IN BEELD. Zo gaat het vernieuwde congrescentrum ICC in het Citadelpark eruitzien: werken starten in 2026

Nieuw tijd­schrift ‘In Tenebris’ wijdt eerste nummer aan Gentse schrijvers “Gent is een broeihaard voor fantasti­sche verhalen”

In mei zag een nieuw tijdschrift het levenslicht bij uitgeverij Poespa. Het nieuwe tijdschrift voor fantastiek ‘In Tenebris’ wijdt zijn eerste nummer aan het fantastische genre in Gent. “Er zit hier in Gent echt iets in het water. Je vindt hier zoveel schrijvers, dat heb je niet in andere Vlaamse steden”, zegt redacteur DannY De LaeT (79).