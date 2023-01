IN BEELD. Zo gaat de Dampoortstraat er binnenkort uitzien: behangpapierwinkel Winsel ruimt plaats voor 72 studentenkamers

GENT “Ze sturen een berichtje in hun Whats­App-groep en staan met 40 personen voor je deur.” Ruzie ontaardt in massale vechtpar­tij in Gent

Eén berichtje in de WhatsApp-groep. Meer had een groep twintigers niet nodig om met boksbeugels en ijzeren staven af te zakken naar het Ledebergplein om een paar tieners richting spoed te slaan. De schrik zit er goed in bij de ouders van de slachtoffers. Eén van hen doet nu anoniem zijn verhaal. “Mijn zoon moet om 20 uur thuis zijn. Geen minuut later.”

