IN BEELD: Zesdaagse van Gent trekt zich op gang in uitverkocht Kuipke. “Eindelijk weer feest als vanouds”

Gent Folteraars krijgen lichtere straf in hof van beroep, interne­ring omgezet naar drie jaar gevangenis­straf

Twee mannen die op 7 juli 2021 twee slachtoffers folterden in een appartement aan de Leiekaai, kregen hebben in het hof van beroep een andere straf gekregen dan in eerste aanleg. De eerste beklaagde L.O.C. (27) kreeg een gevangenisstraf van vier jaar. Zijn kompaan B.L. (37) wordt niet geïnterneerd in een psychiatrische instelling, maar krijgt een gevangenisstraf van drie jaar. Zijn advocaat is evenwel tevreden met deze herroeping.

14 november