IN BEELD. Vierde keer, goeie keer: Sting pakt publiek op Gent Jazz meteen in met ‘Message in a Bottle’

Het publiek zat duidelijk te wachten op dé topact op Gent Jazz. De Bijlokesite liep al in de namiddag vol voor een goed plaatsje bij Sting, die er om 22.30 uur aan begon. Eigenlijk had de zeventiger al in 2019 naar Gent moeten afzakken, maar toen zei de Brit ziek af. In 2020 en 2021 stak de coronapandemie er een stokje voor. Uitstel maar geen afstel dus. Zonder er specifiek op terug te blikken begon Sting aan zijn optreden. Het publiek had er duidelijk vier jaar naar uitgekeken was naar Gent Jazz-normen bijzonder enthousiast. Hij speelt nog tot middernacht.