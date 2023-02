IN BEELD. Tegen eind dit jaar rijdt tram 4 opnieuw richting Moscou: werken draaien op volle toeren

Na zes jaar onderbreking wil De Lijn eind 2023 opnieuw een tram richting Moscou zien. In november 2017 werd tram 4 ingekort door de slechte staat van sporen en vervangen door een bus. Het herstel liet lang op zich wachten, want tegelijk met het wegdek wou Farys ook de rioleringen aanpakken.

De werken startten uiteindelijk in maart 2021, maar werden vorig jaar in maart plots stilgelegd. Er was verontreinigd grondwater gevonden waardoor De Lijn een nieuwe vergunning moest aanvragen. Pas in oktober ging de spade opnieuw in de grond. Intussen wordt er naarstig doorgewerkt.