IN BEELD. Oude Fnac wordt feesttent FUBAR: “We geven zelfs een afterwork voor het winkelpersoneel”

Gent Geliefde commissa­ris Eric Naudts (66) gaat met pensioen: “Ik ben begonnen op straat, en ik ben er ook geëindigd”

Weinig politiemensen zo bewonderd als commissaris Eric Naudts (67), maar nu mag de man eindelijk genieten van een welverdiend pensioen. Op zijn laatste werkdag werd Naudts ontvangen met een erehaag. Langs alle kanten stroomden de felicitaties binnen, samen met de anekdotes. Want die zijn er veel. Logisch ook, want Eric was een man van het volk. “Elke briefing eindigde met mijn motto ‘de Zuid is van ons’. En iedereen riep mee.”

17:25